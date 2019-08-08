Eğitmen Şef Şerife Aksoy'dan evde ekmek yapmanın püf noktaları
Hiç evde ekmek yaptınız mı? Biz sizin için yaptık hem de bu işi en iyi bilen isimle... Eğitmen Şef Şerife Aksoy, NTV'deki Çarşı-Pazar Ekonomisi'nde Berfu Güven ile ekşi mayalı ekmek yaptı. İşte ekşi mayalı ekmek yapımının püf noktaları...
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