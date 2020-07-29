Marketlerde et ürünleri hangi aşamalardan geçiyor? (24 Temmuz 2020)
Ekonomi stüdyodan çıkıyor, sokağın nabzını tutuyor. Berfu Güven, Çarşı Pazar'ın bu bölümünden corona virüs salgınıyla hayatımızın ayrılmaz parçası olduğunu iyiden iyiye fark ettiğimiz marketlere ve yarattığı ekonomiye yakından baktık. Halkbank'ın katkılarıyla Çarşı Pazar Ekonomisi her cuma 22.15'te NTV'de.
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29.07.2020 - 11:28| Son Güncelleme : 29.07.2020 - 11:56
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