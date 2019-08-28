Yazın vazgeçilmez tatlısı dondurma (Evde 3 malzemeyle dondurma nasıl yapılır?)

Evde dondurma nasıl yapılır? Peki bunu ev usulü bir dondurma makinesi ile yapabileceğinizi biliyor musunuz? Şef Refika Birgül, Çarşı-Pazar'da Berfu Güven'i mutfağında ağırlarken, evde yapabileceğiniz leziz ve pratik dondurmanın tarifini de verdi. Üstelik 250 gram dondurmanın evde yapım maliyeti sadece 6,5 TL.
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