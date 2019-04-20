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Benim Sanatım (Mehmet Güleryüz) 19 Nisan 2019
20.04.2019 - 13:39

Mehmet Güleryüz, sanat yolculuğunu anlattığı "Benim Sanatım" ile NTV'de.. Ressam, heykeltıraş ve tiyatro sanatçısı Mehmet Güleryüz, ustalığa giden zorlu sanat yolculuğunun hikayesini Zuhal Demirarslan'ın hazırlayıp sunduğu Benim Sanatım programına anlattı. Çekimleri Paris'te gerçekleşen program, çağdaş sanatın en önemli isimlerinden Mehmet Güleryüz'ün 1960'lı yıllardan 2019'a uzanan özgün sanat anlayışına odaklanıyor. 1970'lerde Paris sanat ortamında üstün tekniğiyle dikkat çeken, 1980'lerden itibaren tekrar Türkiye sanat sahnesinde etkin rol üstlenen Güleryüz, programda kendine özgü eleştirel ve dışavurumcu üslubunun sıra dışı gelişimini anlatıyor. Güleryüz'ün resimden desene, heykelden tiyatroya uzanan zengin ifade arayışının gelişim ve dönüşümüne ışık tutan Benim Sanatım, 20 Nisan Cumartesi 12.20'de NTV'de..

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