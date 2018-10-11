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Benim Şehrim 10 Ekim 2018
11.10.2018 - 11:34

En tarihi yerler...
En güzel yemekler...
Kendine has adetler...
Bilinmeyen güzellikler..
Bu hafta, Akdeniz'in ticaret merkezi Mersin'i Berfu Güven anlatıyor.
Yolculuğuna Tarsus'ta tarihi keşfederek başlayıp humus tadıp "kaynar"ı içen Berfu Güven, portakal bahçelerinde keyifli bir gezinti yapıyor. Güven, kültürlerin buluştuğu Mersin'de yöresel lezzetlerin bu harmoniden nasıl etkilendiğine tanıklık ediyor. Adeta bir açıkhava müzesi olan kentin çevresinde rotasına devam eden Güven, Narlıkuyu'ya gitmeyi de ihmal etmiyor. Kentin geleceği için yapılan çalışamaları Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ile konuşan Güven, limanla can bulan Mersin'in ekonomisini MTOSB Başkanı Sabri Tekli ile değerlendiriyor.
Benim Şehrim, Mersin bölümüyle 10 Ekim Çarşamba 21.00'de NTV'de.

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