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Hafta Biterken 28 Eylül 2018
29.09.2018 - 12:12

Geçen hafta ne konuşuldu, manşetlere ne çıktı... Haftanın görüntüleri, öne çıkan açıklamaları, satır arasında kalanlar... Haftanın geride bıraktıklarını Deniz Kilislioğlu ekrana taşıyor.
İçeride MHP'nin meclis gündemine getirdiği af düzenlemesi ve yerel seçim öncesi ittifak çabaları... Dışarıda ise gözler Berlin ve New York'a çevrildi...
BM Genel Kurulu New York'ta açıldı... Bu yılki farklılık neydi? O farklılığa siyasiler nasıl ayak uydurdu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi Almanya ziyareti sürüyor. Almanya ziyarete neden "Evet" dedi, stratejik beklentisi ne?
Ayrıntılar Hafta Biterken'de...
Hafta Biterken, her Cuma saat 15.15'te NTV'de...

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