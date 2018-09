Her İşe Çeyrek Saat 31 Ağustos 2018

01.09.2018 - 12:56

Güncel ve gündem dışı konuların ele alındığı Her İşe Çeyrek Saat; güneş enerjisi, zeytincilik, jeotermal enerji, iyi tarım uygulamaları, turizm, bilim, eğitim, spor ve sanat gibi hayata dokunan her şeye değiniyor.

Her İşe Çeyrek Saat'te bu hafta, "Troya Kültür Rotası" anlatılıyor. Troya'dan başlayan 120 km'lik rota, Assos'ta son buluyor. Rota üzerinde Troya başka olmak üzere birçok antik kent ve 20'den fazla köy yer alıyor. Tarih ve doğanın iç içe olduğu rotayı, ünlü oyuncu ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı İyi Niyet Elçisi Mert Fırat'la takip ediyoruz.

Ilgaz Gürsoy'un hazırladığı Her İşe Çeyrek Saat 31 Ağustos Cuma 11.15'te NTV'de.