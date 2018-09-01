NTV

Her İşe Çeyrek Saat 31 Ağustos 2018
01.09.2018 - 12:56

Güncel ve gündem dışı konuların ele alındığı Her İşe Çeyrek Saat; güneş enerjisi, zeytincilik, jeotermal enerji, iyi tarım uygulamaları, turizm, bilim, eğitim, spor ve sanat gibi hayata dokunan her şeye değiniyor.
Her İşe Çeyrek Saat'te bu hafta, "Troya Kültür Rotası" anlatılıyor. Troya'dan başlayan 120 km'lik rota, Assos'ta son buluyor. Rota üzerinde Troya başka olmak üzere birçok antik kent ve 20'den fazla köy yer alıyor. Tarih ve doğanın iç içe olduğu rotayı, ünlü oyuncu ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı İyi Niyet Elçisi Mert Fırat'la takip ediyoruz.
Ilgaz Gürsoy'un hazırladığı Her İşe Çeyrek Saat 31 Ağustos Cuma 11.15'te NTV'de.

Diğer Videolar

tümünü göster
vlcsnap-2018-08-25-14h53m39s154.png

Tam Senlik 25 Ağustos 2018

 25.08.2018 - 14:58
vlcsnap-2018-08-19-11h26m14s50.png

eN Güzel Buluşmalar - Kalben

 23.08.2018 - 10:18
vlcsnap-2018-08-19-11h29m43s93.png

eN Güzel Buluşmalar - Şükrü Özyıldız/Şebnem Hassanisoughi

 23.08.2018 - 10:18
vlcsnap-2018-08-19-11h33m26s32.png

eN Güzel Buluşmalar - Kenan Doğulu

 23.08.2018 - 10:18

Öneriler

NTV VİDEO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP