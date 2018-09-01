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Tam Senlik 1 Eylül 2018
01.09.2018 - 14:16

Moda, müzik ve güzellikle ilgili son trendlerin haberlerini ekrana getiren "Tam Senlik" her hafta farklı konu ve konuklarla NTV'de ekrana geliyor.
Tam Senlik'te bu hafta; Oyuncu Derya Baykal, tasarım elişi modellerine yer verdiği programını ve elişi tutkusunun nasıl doğduğunu anlatacak. Baykal, moda ve ayakkabıların hayatındaki yerini de paylaşacak. Tasarımcı Şansım Adalı, 2018-2019 Sonbahar-Kış Koleksiyonu hakkında ipuçları verecek. Adalı, ilk kez bu koleksiyonunda yer verdiği erkek giyiminden ve tasarımlarını giyen ünlülerden bahsedecek. Haftanın stil ikonu köşesini de şarkıcı Ziynet Sali belirleyecek.
Bahar Akça'nın sunumuyla dopdolu bir "Tam Senlik" 1 Eylül Cumartesi 12.30'da NTV'de!

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