Tam Senlik 15 Aralık 2018

15.12.2018 - 13:00

Moda, müzik ve güzellikle ilgili son trendlerin haberlerini ekrana getiren "Tam Senlik" her hafta farklı konu ve konuklarla NTV'de ekrana geliyor. Tam Senlik'te bu hafta; Oyuncu Özge Özberk, rol aldığı Çağan Irmak'ın son filmi "Bizi Hatırla"yı ve "Açık Aile" isimli tiyatro oyununu anlatacak. Resime olan ilgisine değinen Özberk, kıyafet seçiminde renklere ne kadar önem verdiğinden de bahsedecek. Genç Tasarımcılar Ayşegül Afacan Köksal ve Yasemin Öğün 2018-2019 Kış Koleksiyonları'nın detaylarını verecek ve yılbaşı gecesi şıklığını korumak isteyenlere özel önerilerde bulunacak. Haftanın stil ikonu köşesini de tasarımcı Tuba Ergin belirleyecek. Bahar Akça'nın sunumuyla dopdolu bir "Tam Senlik" 15 Aralık Cumartesi 12.30'da NTV'de!