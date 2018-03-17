Tam Senlik 17 Mart 2018

17.03.2018

Moda, müzik ve güzellikle ilgili son trendlerin haberlerini ekrana getiren "Tam Senlik" her hafta farklı konu ve konuklarla NTV'de ekrana geliyor.

Tam Senlik'te bu hafta; Oyuncu Enis Arıkan son filmi Görevimiz Tatil'i, yeni dizisi Jet Sosyete'yi ve yakın arkadaşı Ezgi Mola ile rol aldığı 10, 11, 12 adlı tiyatro oyununu anlatacak. Arıkan, modaya ve güzelliğe olan bakışına da değinecek. Tasarımcı Sezanur Akay, 2018 Gelinlik Koleksiyonu'nu ve bu yılın gelinlik modasına dair tüm ayrıntıları anlatacak. Sezanur Akay, aynı zamanda gelin adaylarına ve abiye seçeceklere özel önerilerde de bulunacak. Saç ve Stil Danışmanı Erhan Mengel ise yüz şekline uygun saç ve sakal kesimini, 2018 yılının trend kesimlerini uygulamalı olarak gösterirken Mengel, saç şekillendirmeyle ilgili bilgiler de verecek. Haftanın stil ikonu köşesini de oyuncu Hazal Türesan belirleyecek.

Bahar Akça'nın sunumuyla dopdolu bir "Tam Senlik"

17 Mart Cumartesi 10.40'da NTV'de!