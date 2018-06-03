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Tam Senlik 2 Haziran 2018
03.06.2018 - 09:42

Moda, müzik ve güzellikle ilgili son trendlerin haberlerini ekrana getiren "Tam Senlik" her hafta farklı konu ve konuklarla NTV'de ekrana geliyor. Tam Senlik'te bu hafta; Dünyanın en iyi 50 Top Modeli arasında gösterilen Tülin Şahin; fit tatlı projesini, gardırobunun ve stilinin merak edilenlerini paylaşacak. Tasarımcı Neslişah Yılmaz, 2018-2019 Gelinlik Koleksiyonu'nun detaylarını anlatacak ve bu yaz gelin olacak adaylara özel gelinlik ve aksesuar seçimine dair önerilerde bulunacak. Haftanın stil ikonu köşesini de tasarımcı Cengiz Abazoğlu belirleyecek. Bahar Akça'nın sunumuyla dopdolu bir "Tam Senlik" 2 Haziran Cumartesi 12.30'da NTV'de!

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