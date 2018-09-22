Tam Senlik 22 Eylül 2018

Moda, müzik ve güzellikle ilgili son trendlerin haberlerini ekrana getiren "Tam Senlik" her hafta farklı konu ve konuklarla NTV'de ekrana geliyor.
Tam Senlik'te bu hafta; Ferhat Göçer, Reva şarkısını ve kısa film tadındaki klibini anlatacak. Doktorluktan müziğe geçiş öyküsüne değinen Göçer, sahne kostümlerini nasıl seçtiğini de paylaşacak.
Ünlü Erkek Berberi Şükrü Dudu, 2018-2019 sonbahar-kış saç sakal modasının tüm detaylarını verecek. Haftanın stil ikonu köşesini ise tasarımcı Şansım Adalı belirleyecek.
Bahar Akça'nın sunumuyla dopdolu bir "Tam Senlik" 22 Eylül Cumartesi 12.30'da NTV'de!