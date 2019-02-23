Tam Senlik 23 Şubat 2019

23.02.2019 - 12:42

Moda, müzik ve güzellikle ilgili son trendlerin haberlerini ekrana getiren "Tam Senlik" her hafta farklı konu ve konuklarla NTV'de ekrana geliyor. Tam Senlik'te bu hafta; Oyuncu Aslı Bekiroğlu, Jet Sosyete dizisinde canlandırdığı "Melike Şahin" karakterini anlatacak. Oyunculuk hayallerini paylaşan Bekiroğlu; modanın, aksesuarların ve sporun hayatındaki yerine değinirken güzellik sırlarını da paylaşmayı ihmal etmeyecek. Güzellik Uzmanı Yasemin Miras, soğuk havalarda kuruyan cilt, dudak ve saç için bakım önerileri verecek. Miras, evde bulunan malzemelerle cilt bakımı için neler yapılabileceğini de anlatacak. Haftanın stil ikonu köşesini de tasarımcı Zelia Kaçar belirleyecek. Bahar Akça'nın sunumuyla dopdolu bir "Tam Senlik" 23 Şubat Cumartesi 12.30'da NTV'de!