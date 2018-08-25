Tam Senlik 25 Ağustos 2018

Moda, müzik ve güzellikle ilgili son trendlerin haberlerini ekrana getiren "Tam Senlik" her hafta farklı konu ve konuklarla NTV'de ekrana geliyor.
Tam Senlik'te bu hafta; Şarkıcı Ayşe Hatun Önal, yeni şarkısı, klibi ve modaya dair bakışından bahsedecek. Tasarımcı Tuba Ergin, 2018-2019 Sonbahar-Kış Koleksiyonu ve kış sezonu için stil önerilerini anlatacak. Oyuncu Onur Tuna ise "Zamansız" stilini izleyicilerle paylaşacak.
Bahar Akça'nın sunumuyla dopdolu bir "Tam Senlik" 25 Ağustos Cumartesi 12.30'da NTV'de!