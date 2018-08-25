NTV

Tam Senlik 25 Ağustos 2018
25.08.2018 - 14:58

Moda, müzik ve güzellikle ilgili son trendlerin haberlerini ekrana getiren "Tam Senlik" her hafta farklı konu ve konuklarla NTV'de ekrana geliyor.
Tam Senlik'te bu hafta; Şarkıcı Ayşe Hatun Önal, yeni şarkısı, klibi ve modaya dair bakışından bahsedecek. Tasarımcı Tuba Ergin, 2018-2019 Sonbahar-Kış Koleksiyonu ve kış sezonu için stil önerilerini anlatacak. Oyuncu Onur Tuna ise "Zamansız" stilini izleyicilerle paylaşacak.
Bahar Akça'nın sunumuyla dopdolu bir "Tam Senlik" 25 Ağustos Cumartesi 12.30'da NTV'de!

Diğer Videolar

tümünü göster
vlcsnap-2018-08-19-11h26m14s50.png

eN Güzel Buluşmalar - Kalben

 23.08.2018 - 10:18
vlcsnap-2018-08-19-11h29m43s93.png

eN Güzel Buluşmalar - Şükrü Özyıldız/Şebnem Hassanisoughi

 23.08.2018 - 10:18
vlcsnap-2018-08-19-11h33m26s32.png

eN Güzel Buluşmalar - Kenan Doğulu

 23.08.2018 - 10:18
vlcsnap-2018-08-19-11h24m53s10.png

eN Güzel Buluşmalar - Gökhan Türkmen

 22.08.2018 - 10:23

Öneriler

NTV VİDEO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP