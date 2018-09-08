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Tam Senlik 8 Eylül 2018
08.09.2018 - 14:23

Moda, müzik ve güzellikle ilgili son trendlerin haberlerini ekrana getiren "Tam Senlik" her hafta farklı konu ve konuklarla NTV'de ekrana geliyor.
Tam Senlik'te bu hafta; Ayşe Hatun Önal, yeni şarkısı "Dur Dünyam"ı ve Karadeniz'in doğal güzelliğinde çektiği klibini anlatacak. Önal, konuşulan stiline dair tüyolar da verecek. Makyaj Sanatçısı Selen Karabulut, 2018 sonbahar makyajının trendlerini anlatacak ve kusursuz bir makyaj için önerilerde bulunacak. Haftanın stil ikonu köşesini de oyuncu Akasya Asıltürkmen belirleyecek.
Bahar Akça'nın sunumuyla dopdolu bir "Tam Senlik" 8 Eylül Cumartesi 12.30'da NTV'de!

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