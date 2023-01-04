Yalı Çapkını 16. bölüm fragmanı yayınladı: Prensle prensesin masalı
Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı, Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını 6 Ocak Cuma akşamı 16. bölümüyle ekranlara gelecek. Seyran ve Ferit'in yalıya döndüğü yeni bölümde, Ferit'in Sultan'la görülmesi ve sonrasında babası ve yengesini görmesi dikkat çekti. İşte Yalı Çapkını'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı...
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