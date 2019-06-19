NTV

ABD’ye ilk göç edenlerin hikayesi
19.06.2019 - 16:13

Yaşadığımız dünyayı anlamak için... Dünya olağanüstü zamanlar yaşıyor. Uluslararası gerginlikler, bölgesel çatışmalar, yükselen ırkçılık ve yabancı düşmanlığı, göçmen karşıtlığı... Batıda yaşamın her alanını zehirleyen İslamofobi. Popülist politikacılar, ABD’de Trump etkisi, kan gölüne dönmüş Suriye ve Yemen, ticaret savaşlarıyla derinleşen fay hatları... Her ne kadar teknoloji, hayatımızı kolaylaştıran yenilikleri üretse de kitlesel sorunların önüne geçilemiyor. İklim değişikliğinin yol açtığı doğal afetler, yeni hastalıklar ve salgınlar, internet ve sosyal medyanın ortaya çıkardığı öngörülemez tehditler...
“Dünya Saati” çok taraflı uluslararası ilişkilerden Türkiye’nin bölgesindeki krizlerine, dijital dünyanın moda akımlarından diplomasinin sıcak gündemine, az bilinen coğrafyalardan manşetin gölgesinde kalan konulara kadar geniş bir yelpazade çok sayıda haber ve haber dosyasıyla ekrana gelecek.İlginç Konular, Az Bilinen Öyküler Programın bu hafta yayınlanacak ilk bölümünde; dünyanın unuttuğu Yemen’deki iç savaşın az bilinenleri, Japonya’nın melez çocukları ve Naomi Osaka’nın başarı öyküsü, dünyanın görmezden gelinen sorunu; Çocuk Gelinler, ABD’nin bir “göçmen ulus” olarak kendi kölerine ihanetine dair özel dosyalar yer alacak. Programda ayrıca gündeme damga vuran görüntüler, açıklamalar ve haber içerikleri de farklı bir sunum ve görsel anlayışla ekrana gelecek.

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