Antibiyotik kıyameti kapıda

24.06.2019 - 15:17

antibiyotiklerin aşırı, gereksiz ve yanlış kullanımı nedeniyle "tedavi edici" özelliklerini artık yitiriyor olması.

Basit bir ev işi yaparken geçirilecek kazanın insan yaşamına mal olacağı günler hızla yaklaşıyor, küçük bir sıyrık veya kesik insanın sonu olabilecek. Çünkü, antibiyotiğe dirençli bakterilerin gücü ve etkisi, bağışıklık kazanan mikroplar karşısında sona eriyor.

Kuzey Kore'den "Kayıp Diller"e farklı konu başlıkları Kuzey Kore dosyası bu haftaki programın öne çıkan diğer önemli başlığı. Gazeteci Coşkun Aral'ın izlenim ve görüntüleri eşliğinde farklı bir Kuzey Kore dosyası ekranda olacak.

Ayrıca, başta "Gagavuz" lisanı olmak üzere, dünya genelinde kaybolma tehlikesi yaşayan diller de programda ekrana gelecek.