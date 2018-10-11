Dünya Saati 10 Ekim 2018

11.10.2018 - 12:02

Ahmet Yeşiltepe'nin sunduğu "Dünya Saati" bu hafta da zengin bir içerikle ekranda.

Bu hafta; antibiyotiklerin aşırı, gereksiz ve yanlış kullanımı nedeniyle "tedavi edici" özelliklerini artık yitiriyor olması.

Basit bir ev işi yaparken geçirilecek kazanın insan yaşamına mal olacağı günler hızla yaklaşıyor, küçük bir sıyrık veya kesik insanın sonu olabilecek. Çünkü, antibiyotiğe dirençli bakterilerin gücü ve etkisi, bağışıklık kazanan mikroplar karşısında sona eriyor.

Kuzey Kore'den "Kayıp Diller"e farklı konu başlıkları

Kuzey Kore dosyası bu haftaki programın öne çıkan diğer önemli başlığı. Gazeteci Coşkun Aral'ın izlenim ve görüntüleri eşliğinde farklı bir Kuzey Kore dosyası ekranda olacak.

Ayrıca, başta "Gagavuz" lisanı olmak üzere, dünya genelinde kaybolma tehlikesi yaşayan diller de programda ekrana gelecek.

NTV Dış Haberler Servisinin hazırladığı, Serhat Özkan'ın içerik editörlüğünü üstlendiği "Dünya Saati"ni Ahmet Yeşiltepe sunuyor.

Dünya Saati, 10 Ekim Çarşamba 22.00'de NTV'de.