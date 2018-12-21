NTV

Dünya Saati 20 Aralık 2018
21.12.2018 - 12:20

“Dünya Saati” bu hafta “Küresel Isınma”yı gündeme taşıyor. Nedenleri, etkisi ve çözümler konusunda uluslararası otorite ve kurum yetkilileri ile özel röportajlar ekrana geliyor.Programda ayrıca, Türkiye’nin kuzeyinde, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliğin kökenlerine iniliyor.
Çatışma sürecinin nedenleri ve nasıl sona erebileceği hakkında araştırma dosyaları yayının ana dosyaları arasında.
Benzer tarihi kökeni bulunan iki ülke ve toplum arasındaki sorunların çözümü konusunda Türkiye arabuluculuk yapabilir mi? Bu sorunun cevabı da programda aranıyor.“Dünya Saati”nde ayrıca, İngiltere’de giderek daha yaygın hale gelen “Eve servis tiyatro gösterileri” ve geri dönüşüm malzemelerinden üretilen sanat eserleri ekrana taşınıyor.
“Dünya Saati”, 20 Aralık Perşembe 22.00’de NTV’de.

Diğer Videolar

tümünü göster
vlcsnap-2018-12-06-10h14m32s239.png

Dünya Saati 5 Aralık 2018

 06.12.2018 - 10:27
vlcsnap-2018-11-29-10h14m33s26.png

Dünya Saati 28 Kasım 2018

 29.11.2018 - 10:28
vlcsnap-2018-11-22-11h05m03s173.png

Dünya Saati 21 Kasım 2018

 22.11.2018 - 11:19
vlcsnap-2018-11-15-10h09m57s130.png

Dünya Saati 14 Kasım 2018

 15.11.2018 - 10:22

Öneriler

NTV VİDEO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP