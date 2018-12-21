Dünya Saati 20 Aralık 2018

21.12.2018 - 12:20

“Dünya Saati” bu hafta “Küresel Isınma”yı gündeme taşıyor. Nedenleri, etkisi ve çözümler konusunda uluslararası otorite ve kurum yetkilileri ile özel röportajlar ekrana geliyor.Programda ayrıca, Türkiye’nin kuzeyinde, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliğin kökenlerine iniliyor.

Çatışma sürecinin nedenleri ve nasıl sona erebileceği hakkında araştırma dosyaları yayının ana dosyaları arasında.

Benzer tarihi kökeni bulunan iki ülke ve toplum arasındaki sorunların çözümü konusunda Türkiye arabuluculuk yapabilir mi? Bu sorunun cevabı da programda aranıyor.“Dünya Saati”nde ayrıca, İngiltere’de giderek daha yaygın hale gelen “Eve servis tiyatro gösterileri” ve geri dönüşüm malzemelerinden üretilen sanat eserleri ekrana taşınıyor.

“Dünya Saati”, 20 Aralık Perşembe 22.00’de NTV’de.



