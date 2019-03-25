Dünya Saati 23 Mart 2019

25.03.2019 - 09:38

Afganistan'da tünelin ucunda "umut ışığı" göründü mü?

"Dünya Saati" bu hafta Afganistan dosyasını açıyor. Savaşın bir türlü yakasını bırakmadığı, yoksulluğun kadere dönüştüğü bu ülke için uzaklarda bile olsa şimdi, tünelin ucundan bir umut ışığı sızıyor gibi... Afganistan'da kalıcı barış için son dönemde yoğunlaşan çabalar meyvelerini vermeye başladı. Ancak Afgan halkı, demokratik kazanımların kaybedilmesinden endişeli.

Programda ayrıca, Saraybosna'daki tarihi saat kulesinin hikayesi anlatılıyor. Osmanlının yadigarı bu saat kulesi hala çalışıyor ve ay takvimine göre namaz saatlerini bildiriyor.

Programın bir diğer ilginç dosya başlığı da, Rusların keçeden yapılan Valenki botları.15 asırdır imal edilen ve Rusların büyük beğeniyle giydikleri botlar şimdi modern tasarımlarla Avrupa'da satışa çıkarıldı.

Ahmet Yeşiltepe'nin sunduğu "Dünya Saati" 23 Mart Cumartesi 22.00'de NTV'de.