Dünya Saati 5 Aralık 2018

06.12.2018 - 10:27

NTV'nin yeni dış haber programı 'Dünya Saati' yine zengin bir içerikle ekranda.

Yeryüzündeki en küçük Türk topluluğu olan Dukha Türkleri, bu haftanın en kapsamlı haber dosyası.

Moğolistan ile Rusya sınırı arasında yaşayan Dukhalar, göçer bir topluluk. Göçlerini Ren geyikleri birlikte yapan Dukhaların sayısı 500 civarında.

Şaman ritüellerinin de özel olarak görüntülendiği Dukhalar hakkında az bilinen ilginç bilgiler 'Dünya Saati'nde belgesel formatında ekrana gelecek.

Haftanın bir başka ilginç haber dosyası da Almanya'da amatör küme maçlarında düdük çalan 22 yaşındaki Türk kızı Aylin Acur... Aylin'in en büyük hayali Bundesliga'nın ilk Türk kadın hakemi olmak.

Elektrikli arabalar, cep telefonları, tablet bilgisayarlar... Hepsi lityum piller ile çalışıyor. Bunların üretimi ise kobalt madeni sayesinde oluyor.

Bu madeni Kongo'da büyük zorluklar içerisinde çıkaran çocuk işçiler 'Dünya Saati'nde ayrı bir dosya konusu olarak ele alınacak.

Ahmet Yeşiltepe'nin sunduğu 'Dünya Saati' 5 Aralık Çarşamba gecesi saat 22:00'de NTV'de!