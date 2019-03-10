NTV

Dünya Saati 9 Mart 2019
10.03.2019 - 09:00

Güvenlik için izlenmek "özel hayatı" bitiriyor mu? "Dünya Saati" bu hafta güvenlik gerekçesiyle artan izlenme ve gözetim mekanizmalarını yakın plana alıyor. İnternet, sosyal medya, cep telefonları, güvenlik kameraları, akıllı ev asistanları ve hatta uydular 24 saat boyunca dünyamızı gözetim altında tutuyor. Batılı ülkelerde bu konudaki yeni yasal düzenlemeler kişi hak ve özgürlükleri ile mahremiyeti önceleyecek şekilde yeniden düzenleniyor. Programda ayrıca, kadın hakları konusunda dünya genelinde yapılan yeni yasal düzenlemeler, işitme engelini aşmaya çalışan bir ada halkının çabası ve farklı coğrafyalardan ilginç insan öyküleri de ekrana gelecek. Ahmet Yeşiltepe'nin sunduğu "Dünya Saati" 9 Mart Cumartesi 22.00'de NTV'de.

Diğer Videolar

tümünü göster
vlcsnap-2019-03-02-11h51m42s242.png

Dünya Saati 2 Mart 2019

 03.03.2019 - 08:44
vlcsnap-2019-02-24-10h57m48s235.png

Dünya Saati 23 Şubat 2019

 24.02.2019 - 11:10
vlcsnap-2019-02-19-10h35m50s15.png

Dünya Saati 16 Şubat 2019

 19.02.2019 - 09:59
vlcsnap-2019-02-10-10h36m20s70.png

Dünya Saati 9 Şubat 2019

 10.02.2019 - 10:48

Öneriler

NTV VİDEO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP