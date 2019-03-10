Dünya Saati 9 Mart 2019

10.03.2019 - 09:00

Güvenlik için izlenmek "özel hayatı" bitiriyor mu? "Dünya Saati" bu hafta güvenlik gerekçesiyle artan izlenme ve gözetim mekanizmalarını yakın plana alıyor. İnternet, sosyal medya, cep telefonları, güvenlik kameraları, akıllı ev asistanları ve hatta uydular 24 saat boyunca dünyamızı gözetim altında tutuyor. Batılı ülkelerde bu konudaki yeni yasal düzenlemeler kişi hak ve özgürlükleri ile mahremiyeti önceleyecek şekilde yeniden düzenleniyor. Programda ayrıca, kadın hakları konusunda dünya genelinde yapılan yeni yasal düzenlemeler, işitme engelini aşmaya çalışan bir ada halkının çabası ve farklı coğrafyalardan ilginç insan öyküleri de ekrana gelecek. Ahmet Yeşiltepe'nin sunduğu "Dünya Saati" 9 Mart Cumartesi 22.00'de NTV'de.