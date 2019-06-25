Dünya’da kaybolmaya yüz tutmuş diller

25.06.2019 - 17:05

Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşanan insan hakları ihlalleri. Bu yıl başından itibaren bölgedeki zorunlu eğitim kamplarına gönderilen Uygurların sayısı onbinlerle ifade ediliyor. Türklerin "Doğu Türkistan" olarak adlandırdığı bu bölgede neler oluyor? Pekin Yönetimi'nin Uygurlar üzerinde uyguladığı sistemli baskı politikası ve nedenleri bu haftaki programın ana konu başlığı.

"Drone"lar dünyayı ele geçiriyor

Drone, yani İnsansız Hava Araçları artık hayatımızın her aşamasında karşımıza çıkıyor. "Drone ile ilişkimiz nasıl bir boyut kazanıyor?", "Drone Çağı bizi nasıl bir dünyaya götürüyor?" bu soruların yanıtları "Dünya Saati"nde.

Ayrıca, Suudi Arabistan'ı fiilen yöneten Veliaht Prens Muhammed Bin Salman portresi ile Avrupa'ya göç rotasında yaşananlar, Akdeniz'de yaşanan göçmen trajedilerinin arka planı ve nedenleri bu haftaki diğer konu başlıkları.