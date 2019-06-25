NTV

Dünya’da kaybolmaya yüz tutmuş diller
25.06.2019 - 17:05

Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşanan insan hakları ihlalleri. Bu yıl başından itibaren bölgedeki zorunlu eğitim kamplarına gönderilen Uygurların sayısı onbinlerle ifade ediliyor. Türklerin "Doğu Türkistan" olarak adlandırdığı bu bölgede neler oluyor? Pekin Yönetimi'nin Uygurlar üzerinde uyguladığı sistemli baskı politikası ve nedenleri bu haftaki programın ana konu başlığı.
"Drone"lar dünyayı ele geçiriyor
Drone, yani İnsansız Hava Araçları artık hayatımızın her aşamasında karşımıza çıkıyor. "Drone ile ilişkimiz nasıl bir boyut kazanıyor?", "Drone Çağı bizi nasıl bir dünyaya götürüyor?" bu soruların yanıtları "Dünya Saati"nde.
Ayrıca, Suudi Arabistan'ı fiilen yöneten Veliaht Prens Muhammed Bin Salman portresi ile Avrupa'ya göç rotasında yaşananlar, Akdeniz'de yaşanan göçmen trajedilerinin arka planı ve nedenleri bu haftaki diğer konu başlıkları.

Diğer Videolar

tümünü göster
vlcsnap-2019-06-25-16h37m47s138.png

Gazeteci Kaşıkçı cinayetinin baş şüphelisi Veliaht Muhamm...

 25.06.2019 - 17:07
vlcsnap-2019-06-24-14h15m16s250.png

Coşkun Aral’ın gözünden dünyanın en kapalı ülkesi Kuzey K...

 24.06.2019 - 15:23
vlcsnap-2019-06-24-13h43m31s238.png

Hitler’i cesaretlendiren anlaşma: Münih Anlaşması

 24.06.2019 - 15:22
vlcsnap-2019-06-24-14h10m25s236.png

Antibiyotik kıyameti kapıda

 24.06.2019 - 15:17

Öneriler

NTV VİDEO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP