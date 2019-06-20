Mars’a yolculuk için Ay’da üs kuruluyor

20.06.2019 - 14:36

Hollywood'dan başlayıp ABD toplumunun her katmanına yayılan, şimdi de dünyayı sarsan #MeToo (Ben de) ve #TimesUp (VakitGeldi) hareketi.

Cinsel taciz, tecavüz ve tasallut gibi suç ve iddialara karşı bir kadın hareketi olarak başlayan #MeToo ve #TimesUp hakkında her şey bu haber dosyasında olacak.

Cüceler İmparatorluğu, Ay'a seyahat, "Münih İhaneti"

Ayrıca Çin'de cücelerden oluşturulan tema parkı "Cüceler İmparatorluğu", Ay'a gidiş hazırlıklarını anlatan "Ay'a ve uzaya geri dönüyoruz" ve 1938'de Nazi Almanyası ile İngiltere arasında imzalanan "Münih Saldırmazlık Anlaşması" ya da "Münih İhaneti" dosyası programın diğer haber dosyaları arasında.