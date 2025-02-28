Trump-Zelenski görüşmesinde gerginlik | Trump: Zelenski ABD'ye saygısızlık yaptı

28.02.2025 22:54

ABD Başkanı Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasındaki görüşme sırasında tansiyon yükseldi. Trump, Zelenski'yi "saygısızlık" yapmakla suçladı, Zelenski ise sadece ateşkesi kabul etmeyeceklerini söyledi.