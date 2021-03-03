10 saniyelik video 6,6 milyon dolara satıldı

Kripto paralar sayesinde her geçen gün daha çok kendinden söz ettiren bir teknoloji var: Blokzincir teknolojisi... Dijital unsurların eşsiz bir şekilde kodlanması fikrine dayanan bu teknoloji sayesinde kopyalanması imkansız dijital eserler oluşturulabiliyor. Bu teknolojiyle hazırlanan 10 saniyelik bir video da 6,6 milyon dolar yani yaklaşık 50 milyon TL'ye alıcı buldu.
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NTV 03.03.2021 - 13:39| Son Güncelleme : 03.03.2021 - 13:53
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