10 yaşındaki iklim aktivisti arkadaşlarıyla her cuma gösteri düzenliyor

Kolombiya'da 10 yaşındaki Francisco Javier Vera ve arkadaşları iklim değişikliğiyle mücadele etmek için bir hareket başlattı. Çocuk aktivistler, iklim değişikliğine yönelik gerçek politikalar üretilmesini talep ediyor.

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