10 yaşındaki iklim aktivisti arkadaşlarıyla her cuma gösteri düzenliyor
Kolombiya'da 10 yaşındaki Francisco Javier Vera ve arkadaşları iklim değişikliğiyle mücadele etmek için bir hareket başlattı. Çocuk aktivistler, iklim değişikliğine yönelik gerçek politikalar üretilmesini talep ediyor.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.