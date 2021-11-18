11 aylık Wang Yuji sosyal medyada viral oldu

11 aylık Wang Yuji henüz ayakta bile doğru düzgün duramıyor ama ustalıkla kayak yapıyor. Çinli bebek becerisiyle ülkede ilgi odağı olmuş durumda... TV kanallarında Wang Yuji’nin haberleri yayınlanıyor. Üstelik bu sporu yaparken mutlu olduğu yüzünden belli olan Wang Yuji’nin kayak görüntüleri sosyal medyada da yoğun ilgi görüyor.
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