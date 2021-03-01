12'nci kattan düşen küçük kızı kurye kurtardı

Vietnam’da bir apartmanın 12’nci katından düşen 3 yaşındaki kızı, teslimat için apartman girişinde bekleyen kurye kurtardı. Korkuluklara tırmanıp balkonun dışına çıkan küçük kızı gören komşular, bağırarak kuryeden yardım istedi. 31 yaşındaki kurye Ngoc Manh, kollarını açarak beklemeye başladı ve küçük kız yere çarpadan havada yakaladı. Çocukla birlikte yere yığılan kurye hafif yaralandı. Küçük kızın ise kol ve bacaklarında kırıklar oluştu.

ntv.com.tr 01.03.2021 - 15:32 | Son Güncelleme : 01.03.2021 - 15:50

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