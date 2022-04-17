13 yaşındaki çocuk ters kelepçeyle gözaltına alındı
Almanya’da polislerin bir Türk çocuğa sert müdahalesi tepki çekti. Duisburg kentinde polisler, 13 yaşındaki Emirhan Altıntaş’ı seçim afişini yırttığı gerekçesiyle gözaltına aldı. 12 Nisan’da kaydedilen görüntülerde polisin, yere yatırdığı Altıntaş’ın göğsüne diziyle bastırdığı görülüyor. Çevredekilerin tepkisine rağmen polis çocuğa ters kelepçe takarak gözaltına alıyor. Ailenin avukatı, sosyal medya hesabından ‘‘Polis Emirhan’ın göğsüne bastırdığında nefes alamamış ve konuşamamış. Olayı takip edeceğiz’’ paylaşımını yaptı.
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