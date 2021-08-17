150 kişilik uçakta 640 Afgan

Taliban’ın kontrolüne geçen Afganistan’dan hafızalara, insanlığın acıyla hatırlayacağı dramatik görüntüler kazındı. Taliban’dan kaçmak isteyenler havalimanına akın etti. Uçakların tekerlekleri altında kalıp hayatını kaybedenler oldu, bazıları da havalanan uçaklardan düştü. Şanslı olanlarsa kargo uçaklarıyla ülkeden ayrıldı.

NTV 17.08.2021 - 13:08 | Son Güncelleme : 17.08.2021 - 13:17

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