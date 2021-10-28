150 vikunya için seferber oldular

Dünyanın en değerli tüylerine sahip olan ve nesilleri tükenme tehlikesi altındaki 150 ‘vikunya’ için Peru’da yerel halk seferber oldu. Vikunyalar yani küçük develer, koruma programına alınmıştı ve yeni yuvalarına taşınmaları gerekiyordu. Yerel halk vikunyalar için köye gelen ekibe elinden geldiğince destek oldu. Vikunyaları yamaçtan yukarıya kimileri sedyeyle, kimileri de sırtında taşıdı. Dünyanın en kaliteli tüylerine sahip olan vikunyalar, 2 yılda bir kırkılıyor ve bir vikunyadan sadece 250 gr tüy çıkıyor.
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