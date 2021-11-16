16 bin 800 bambu çubukla ‘Suzhou Bahçeleri’nin modelini yaptı
Çin’in Fujian eyalitinde bir çiftçi, 16 bin 800 bambu çubuk kullanarak 6 ayda Suzhou Bahçeleri’nin bir modelini yaptı. 140 cm genişliğinde ve 70 cm yüksekliğindeki maket, 16 evden oluşuyor. 17 yaşından beri ahşaptan maketler yapan Chen Jinjie, çok küçük parçaları kontrol ederken epey zorlandığını anlattı. Jiangsu eyaletindeki Suzhou Bahçeleri, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alıyor.
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