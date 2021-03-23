2 bin 500 yıllık Pazırık halısının sırrı çözüldü

Dünyanın en eski halıları Altay Dağları'nda, Pazırık Kurganı'nda bulunan iki halıdır... 2 bin 500 yıl öncesine tarihlendirilen halıların, günümüze kadar boyasının sağlam ve renklerinin canlı kalabilmesi biliminsanlarının araştırma konusuydu. Nihayet, o boyaların sırrı çözüldü; "halılara ait yün ipler fermantasyonu içeren özel bir boyama tekniğiyle boyanmış"....

NTV 23.03.2021 - 18:08 | Son Güncelleme : 23.03.2021 - 18:16

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