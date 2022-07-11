2050’de nüfus ne kadar olacak?

Dünya nüfusu artık 8 milyar... Son 10 yılda nüfus 1 milyar arttı. Savaşlarla, iç çatışmalarla, küresel iklim kriziyle sınanan dünyayı, orta ve uzun vadede parlak bir tablo beklemiyor. Nüfus artarken, dünyanın kaynakları azalıyor. O kaynaklara erişim de adaletli olmuyor. Birlemiş Milletler Nüfus Fonu, yeni verileri dünya ile paylaştı. NTV ekibinden Deniz Kilislioğlu, BM Nüfus Fonu Türkiye Temsilcisi Hasan Muhteşami ile o verileri konuştu.
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