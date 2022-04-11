210 kg ağırlığındaki mavi yüzgeçli ton balığına rekor fiyat
Tayvan’ın güneydoğusunda yer alan Pintung kentinde yılın ilk mavi yüzgeçli ton balığı rekor fiyata alıcı buldu. 208 cm boyunda ve 210.6 kg ağırlığındaki balığı bir restoran sahibi 2 milyon 121 bin NTD (1 milyon 87 bin TL) fiyata satın aldı. 13 yaşında balıkçılık yapmaya başladığını anlatan Hsiao Shou-fa ‘‘Bu balık hayatım boyunca gördüğüm en büyük balık. Bu kadar yüksek bir teklifi balıkçılara olan saygım ve gönül bağımdan dolayı verdim’’ dedi.
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