22 saat boyunca bu halde kurtarılmayı bekledi

Japonya’da Yakushima Adası’na giderken teknesi alabora olan yaşlı bir balıkçı, 22 saat boyunca kurtarılmayı bekledi. Arkadaşının haber vermesi üzerine harekete geçen sahil güvenlik ekibi, yaşlı adamı teknenin motorunun pervanesine tutunmuş halde buldu. Ekipten biri, sırılsıklam haldeki 69 yaşındaki adamın titrediğini anlatarak ‘‘Hayatta kalması mucize’’ dedi.
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