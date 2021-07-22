24 saat içinde ne kadar eridiği ölçülecek

Haftasonu "Formula E" yarışlarının düzenleneceği İngiltere'nin başkenti Londra, sıra dışı bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. "Melting point" yani "Erime noktası" adlı etkinliğin amacı küresel ısınma ve iklim değişikliğine dikkat çekmek. İnternet üzerinden katılım sağlanabilen yarışmada amaç "buzdan formula aracının" 24 saat içinde ne kadarının eriyeceğini tahmin etmek.
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NTV 22.07.2021 - 11:10| Son Güncelleme : 22.07.2021 - 11:20
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