3 bin 400 yıllık kayıp altın kent keşfedildi

Mısır’da kum altında kalan 3 bin 400 yıllık bir kent ortaya çıkarıldı. Luksor yakınlarındaki kayıp altın kentin keşfinin, 1922’de Firavun Tutankhamun’un mezar odasının bulunmasından bu yana ülkenin en önemli arkeolojik keşfi olduğu belirtiliyor.

NTV 11.04.2021 - 09:57 | Son Güncelleme : 11.04.2021 - 10:20

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