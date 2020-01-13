3 hafta boyunca eksi 15 derecede hayatta kaldı ("SOS" yazısı sayesinde bulundu)

Alaska'da aralık ayının ortasından beri kayıp olan adam haftalar sonra bulundu. Emniyet güçleri kayıp adamı karlar üzerine yazdığı "SOS" yazısı sayesinde fark ederek kurtardı. Kendisinden haftalardır haber alınamayan ve kulübesinin yangın sonrası kullanılamaz hale geldiği ortaya çıkan adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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