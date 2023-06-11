30 derecelik sıcak hava Kraliyet Muhafızıları'nı böyle bayılttı
İngiltere'de 17 Haziran'da geleneksel askeri geçit töreni düzenlenecek. Törene bir hafta kala başkent Londra'da provalar vardı. 30 dereceyi bulan sıcaklık nedeniyle prova sırasında Kraliyet Muhafızları'ndan bayılanlar oldu. Bayılan muhafızların yardımına bölgedeki ilk yardım görevlileri sedyelerle koştu.
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