326 metre yükseklikte manzara keyfi

Litvanya’da başkenti Vilnus’ta yüksekliği 326 metre yükseliğindeki TV kulesi ziyaretçi akınına uğruyor. Ancak kendilerine güvenip yukarı çıkan pek çok ziyaretçi, çelik halatlara rağmen kule çevresindeki turu tamamlıyor. Çünkü 326 metre yükseklikteki tur, epey cesaret istiyor. İşte kuledeki ilginç anlar...
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