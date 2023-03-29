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3'ü çocuk 6 kişiyi öldüren saldırgan böyle etkisiz hale getirildi

ABD’nin Nashville şehrinde bir okula yönelik düzenlenen ve 3’ü çocuk olmak üzere toplamda 6 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya müdahale eden polislerin vücut kamerasınca kaydedilen görüntüler yayınlandı.

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