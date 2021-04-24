40 gün sonra gün ışığına kavuştular

Fransa'da 15 kişilik denek grubu, izolasyonun insan vücudundaki etkilerini araştırmak için 40 günlerini karanlık ve soğuk bir mağarada geçirdi. Bir aydan uzun süre sonra gün ışığına kavuşan gönüllüler mağaradan çıkışlarında alkışlarla karşılandı.

NTV 24.04.2021 - 16:45 | Son Güncelleme : 24.04.2021 - 16:55

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