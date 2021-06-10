40 metre yükseklikteki vincin tepesinden itfaiye kurtardı

Ukrayna’da bir vincin tepesinde mahsur kalan adamı itfaiye kurtardı. 40 metre yükseklikte, iki halatın üzerinde durmaya çalışan adamı görenler hemen itfaiyeye haber verdi. Vince tırmanan bir itfaiyeci, dengesini zar zor koruyan adama yaklaşarak yol gösterdi. İtfaiyeciyle birlikte aşağı inmeyi başaran adam, polis tarafından gözaltına alındı. 40 metre yükseklikteki bir vincin tepesine neden çıktığı ise henüz bilinmiyor.

ntv.com.tr 10.06.2021 - 14:49 | Son Güncelleme : 10.06.2021 - 15:35

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