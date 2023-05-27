400 yıllık sembol ağaç devrildi

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da fırtına ve sağanak yağış etkili oldu. Kentte bulunan yüzlerce yıllık tarihi ağaç devrildi. Ülke halkı için özgürlüğü temsil eden 400 yaşındaki dev pamuk ağacı da fırtınada paramparça oldu. Ağacın parçalarının bir müzede korunacağını açıkladı.
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