44 yıldır insanları eğlendiren balina kafasını defalarca cama vurdu

44 yıllık yaşamının büyük bölümünü insanları eğendirmek için esaret alında geçiren "Kiska" isimli balinanın kafasını su tankının camına 20 saniye boyunca ısrarla vurduğu görüntüler sosyal medyada yankı uyandırdı.

NTV 10.09.2021 - 20:26 | Son Güncelleme : 10.09.2021 - 20:41

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