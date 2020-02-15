46 yıl sonra kapalı Maraş açılımı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, bugün "Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı" başlıklı yuvarlak masa toplantısına ev sahipliği yaptı. Toplantıda yeniden açılması planlanan Maraş neden yerleşime kapalı bir bölge ilan edildi? Şehir şimdi ne durumda? 46 yıllık hayalet şehir Maraş hakkında bilmeniz gerekenler... (Haber: Funda Görey Kamera: Kazım Özbek, NTV Haber)
15.02.2020 - 17:12| Son Güncelleme : 15.02.2020 - 17:22
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