5 çocuk ve babaanneleri yanan evin penceresinden atladı
ABD’nin Indiana eyaletindeki bir evde çıkan yangında mahsur kalan 5 çocuk ve babaanneleri camdan atlayarak kurtuldu. Polis ve mahalle sakinleri yaşları 3 ila 13 arasında değişen çocuklarla babaannelerini havada yakalamayı başardı. Polislerden biri, ‘‘Merdivenlerde ve ön kapıda yoğun alev vardı. İçeri girmemiz imkansızdı. Pencereden atlamaları tek seçenekti’’ dedi.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.