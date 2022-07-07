5 çocuk ve babaanneleri yanan evin penceresinden atladı

ABD’nin Indiana eyaletindeki bir evde çıkan yangında mahsur kalan 5 çocuk ve babaanneleri camdan atlayarak kurtuldu. Polis ve mahalle sakinleri yaşları 3 ila 13 arasında değişen çocuklarla babaannelerini havada yakalamayı başardı. Polislerden biri, ‘‘Merdivenlerde ve ön kapıda yoğun alev vardı. İçeri girmemiz imkansızdı. Pencereden atlamaları tek seçenekti’’ dedi.

Haberler - İHA 07.07.2022 - 14:34 | Son Güncelleme : 07.07.2022 - 14:38

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